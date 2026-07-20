Während sich viele Anleger auf die großen KI-Stars stürzen, entsteht in einer bislang wenig beachteten Branche eine hochinteressante Turnaround-Chance. Ein führender US-Anbieter überzeugt mit wiederkehrenden Erlösen, hoher Cashflow-Generierung und attraktiver Dividende. Die KI-Offensive, eine Übernahme und die günstigere Bewertung sorgen für zusätzlichen Rückenwind.An der Wall Street dominieren weiterhin starke Trends und eine breite Marktbasis - 2 klassische Zutaten für weiter steigende Kurse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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