Mit neuen Vorgaben will die EU Android für konkurrierende KI-Dienste öffnen. Google und Apple warnen vor Datenschutzrisiken, Expert:innen sehen darin jedoch nicht nur den Schutz der Nutzer:innen als Motivation. Google und Apple bestimmen mit ihren Betriebssystemen, welche KI-Dienste auf Milliarden Smartphones besonders leicht verfügbar ist. Diesen Wettbewerbsvorteil will die Europäische Union jetzt begrenzen. Im Rahmen des Digital Markets Act (DMA) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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