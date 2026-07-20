Anzeige / Werbung

Die Ethereum Prognose steht im Juli 2026 vor einem historischen Signal, das es in der gesamten Kurshistorie noch nie gegeben hat. ETH notiert bei rund 1.876 Dollar, nachdem erstmals drei Quartale hintereinander im Minus schlossen. Diese Serie drückte den Token auf 61 Prozent unter das Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. Citi senkte das 12-Monats-Kursziel auf 2.240 Dollar, während gleichzeitig die Spot-ETF-Zuflüsse nach acht Wochen Pause zurückkehrten. Wale zogen 89.396 ETH von Coinbase Prime ab. Reicht die institutionelle Wende, um die Ethereum Prognose nachhaltig zu drehen?

Ethereum Prognose zwischen Glamsterdam-Verschiebung und institutioneller Wende

Die drei aufeinanderfolgenden Verlustquartale markieren eine absolute Premiere in der Geschichte von Ethereum. Das vierte Quartal 2025 schloss mit minus 28 Prozent, das erste Quartal 2026 mit minus 29 Prozent und das zweite Quartal 2026 mit minus 25 Prozent, wie wallstreet-online berichtete. Der Kurs fiel vom Januarniveau bei 3.400 Dollar auf ein 52-Wochen-Tief von 1.512 Dollar im Juni, bevor eine Erholung einsetzte. Citi senkte am 1. Juli das 12-Monats-Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar und kürzte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null.

Das Glamsterdam-Upgrade wurde von der Ethereum Foundation auf das dritte Quartal 2026 verschoben, nachdem der Juni-Termin nicht gehalten werden konnte. Dieses Upgrade soll das Gas-Limit von 60 auf 200 Millionen anheben und die Transaktionskapazität mit paralleler Verarbeitung verdreifachen. Die Ethereum Prognose hängt technisch an diesem Meilenstein, doch der Zeitrahmen wird in Monaten gemessen. Am 1. Juli startete die Organisation Ethereum Institutional mit Unterstützung von Mitgründer Joe Lubin und über 500 bestehenden Bankbeziehungen.

Spot-ETH-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 11. Juli Zuflüsse von 84,42 Millionen Dollar und beendeten die längste Negativserie seit dem Start der Produkte. Am 18. Juli zogen Wale 89.396 ETH im Wert von 164 Millionen Dollar von Coinbase Prime ab, was auf langfristiges Halten hindeutet. CoinDCX sieht den 100-Tage-EMA bei 1.944 Dollar als entscheidenden Widerstand und den Support bei 1.806 Dollar. Die Ethereum Prognose verbessert sich technisch erst über 1.944 Dollar, doch der fundamentale Umbau durch Glamsterdam braucht Monate. Während ETH auf diesen langen Weg blickt, bewegt sich Kapital bereits in Projekte mit einem deutlich kürzeren Zeithorizont bis zum nächsten Bewertungsereignis.

Pepeto bietet Risk Scorer und Trading-Hub vor der erwarteten Listung

Die Ethereum Prognose verlangt von Anlegern Geduld, während Pepeto seine Infrastruktur längst einsatzbereit hat und nicht auf ein Upgrade wartet. Das Projekt wurde von einem ehemaligen Binance-Experten aufgebaut, der Wissen auf Börsen-Niveau in das Design des Tokens und seiner Funktionen eingebracht hat. Der Risk Scorer prüft Token-Verträge und meldet Probleme, bevor ein Käufer eine Position eröffnet, und gibt Haltern damit eine Schutzfunktion, die im gegenwärtigen Meme-Coin-Markt kaum ein anderes Projekt anbietet. Das Gesamtangebot beträgt 420 Billionen Token, und die wachsende Zahl der teilnehmenden Wallets deutet darauf hin, dass Kapital gezielt in den Presale fließt.

PepetoSwap funktioniert als integrierter Trading-Hub, auf dem Halter Token tauschen, ohne das Netzwerk zu verlassen, und gibt dem Token täglichen Nutzen ab dem Moment, in dem die erwartete Binance-Listung den Handel eröffnet. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während ETH unter dem 100-Tage-EMA verharrt und auf einen Ausbruch wartet. Die Renditeperspektive hängt bei ETH davon ab, ob der Token 1.944 Dollar in diesem Quartal durchbricht, doch der Presale-Einstieg bietet ein anderes mathematisches Verhältnis. Bevor der Presale geöffnet wurde, hat SolidProof den gesamten Smart Contract einer vollständigen Prüfung unterzogen und bestätigt, dass die Codebasis den Anforderungen professioneller Anleger standhielt.

Die erwartete Binance-Listung dürfte jeden Presale-Einstieg neu bewerten, und die Wallets, die jetzt beitreten, könnten den Abstand spüren, wenn der Handel eröffnet wird. Die Erholung der Ethereum Prognose dürfte Monate in Anspruch nehmen, doch das Presale-Fenster wird mit jedem verkauften Token enger. Der Zeitraum zwischen dem Einstieg und der ersten Börsenbewertung kann die entscheidende Phase sein, in der die Rendite entsteht. Wer die Entwicklung verfolgen möchte, findet alle Daten zum laufenden Verkauf auf der offiziellen Pepeto-Website.

[YOUTUBE_EMBED_URL]

Fazit

Frühe Ethereum-Halter verwandelten kleine Einträge in lebensverändernde Beträge, und jeder einzelne von ihnen hätte sich gewünscht, beim ersten Kurs mehr gekauft zu haben. Die Ethereum Prognose zeigt, dass ETH bei 232 Milliarden Dollar Bewertung Monate für jede spürbare Bewegung braucht. Um Pepeto formt sich eine ähnliche Ausgangslage, weil der Presale noch offen ist und die Listung den Token noch nicht bewertet hat. Der Einstieg zu diesem Zeitpunkt könnte derselbe Moment sein, den frühe ETH-Käufer hatten, bevor der Kurs sich bewegte. Dieses Fenster zu verpassen könnte bedeuten, der Ethereum Prognose monatelang beim Seitwärtshandel zuzusehen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose für Juli 2026 aus?

ETH muss den 100-Tage-EMA bei 1.944 Dollar durchbrechen, um 2.217 Dollar anzupeilen. Der Support liegt bei 1.806 Dollar, und das Glamsterdam-Upgrade im dritten Quartal gilt als nächster technischer Katalysator für die Ethereum Prognose.

Was ist Pepeto und welche Werkzeuge bietet das Projekt?

Pepeto ist ein Presale-Token mit einem Risk Scorer und dem integrierten Trading-Hub PepetoSwap, aufgebaut von einem ehemaligen Binance-Experten. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und bietet Zugang vor der erwarteten Binance-Listung. Alle Informationen finden Sie auf pepetocoin.com unter pepetocoin.com.