Freiburg (ots) -Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, stellt am21. Juli 2026 in Freiburg die Zahlen des Spendenjahres 2025 vor, gibt Einblicke in aktuelle humanitäre Hilfseinsätze und erörtert die Situation der humanitären Hilfe mit Blick auf schwindende Budgets und zunehmende Gefährdung der humanitär Helfenden. Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Welskop-Deffaa, und der Vorstand Internationales und Leiter Caritas international, Dr. Oliver Müller, sprechen zu folgenden Themen:Die Spendenbilanz 2025Wie haben sich die Spenden für Caritas international im vergangenen Jahr entwickelt? Das Ergebnis in einem wirtschaftlich angespannten und krisenhaften Umfeld.Schwindende Budgets: Politik verengt Spielräume der Humanitären HilfeDie finanziellen Mittel des Bundes für die humanitäre Hilfe sind seit 2022 kontinuierlich gesunken und haben ein Niveau erreicht, das die Hilfsorganisationen zum dramatischen Schritt der humanitären Triage zwingt. Wie sieht die Arbeit von Caritas international unter diesen schwierigen Bedingungen aus.Das Erdbeben in Venezuela - Die Hilfen von Caritas internationalFast vier Wochen sind nach dem verheerenden Erdbeben in Venezuela vergangen. Mehr als 4.700 Menschen sind (Stand 15.07.) dabei ums Leben gekommen. Caritas Venezuela leistet seit dem ersten Tag effektive Hilfe - eine positive Folge der langjährigen engen Kooperation mit Caritas international.Missachtung des Völkerrechts: Humanitäre Hilfe zunehmend im FadenkreuzDie Mitarbeitenden von Hilfsorganisationen geraten immer häufiger zwischen die Fronten von Konfliktparteien, dabei nimmt die Zahl tödlicher Ausgänge zu. Humanitäre Prinzipien scheinen keine Rolle mehr zu spielen, selbst staatliche Akteure missachten zunehmend das Völkerrecht. Humanitäre Hilfe darf jedoch nicht zum Vabanquespiel für die Helfenden werden.Jahrespressekonferenz 202621. Juli 2026, 10.00 UhrDeutscher CaritasverbandKarlstraße 40, 79104 FreiburgAnmeldungen bitte an: angelina.manganaro@caritas.deBei persönlicher Teilnahme melden Sie sich bitte an der Pforte beim Haupteingang, Karlstr. 40.Es kann auch Online an der Pressekonferenz teilgenommen werden. Ein Link wird Ihnen nach Anmeldung zugesandt.Mit freundlichen GrüßenDr. Dirk ReinsbergReferatsleiter der ÖffentlichkeitsarbeitCaritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Oliver Müller (verantwortlich -292), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/6317652