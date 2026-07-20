Paris (www.anleihencheck.de) - Die US-Inflationsdaten der letzten Woche verschafften den Märkten unerwartet etwas Erleichterung, so Michael Nizard, Head of Multi-Asset & Overlay bei Edmond de Rothschild Asset Management im aktuellen Market Flash.Der Verbraucherpreisindex (CPI) sei im Juni im Vergleich zum Vormonat um 0,4% gesunken - der erste monatliche Rückgang seit 2020. Die Kerninflation sei im Jahresvergleich stabil bei ungefähr 3% geblieben. Der Kern-Erzeugerpreisindex (PPI) habe gegenüber Mai nur um 0,2% zugenommen (+4,7% im Jahresvergleich). Der Gesamt-PPI habe seinen Anstieg auf 5,5% im Jahresvergleich gedrosselt, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed in diesem Monat deutlich vermindert habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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