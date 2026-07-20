FARNBOROUGH (dpa-AFX) - Die neue saudi-arabische Fluggesellschaft Riyadh Air kauft weiter bei Boeing und Airbus ein. Zum Start der Luftfahrtmesse in Farnborough bei London zog das Unternehmen Kaufoptionen aus einer früheren Bestellung bei dem US-Konzern Boeing und orderte weitere 28 Großraumjets vom Typ 787 "Dreamliner". Bei 20 Maschinen wechselte Riyadh Air auf die Langversion 787-10.

Beim weltgrößten Flugzeughersteller Airbus aus Europa zurrte Riyadh Air einen Auftrag über sechs weitere Großraumjets vom Typ A350-1000 fest, das derzeit größte Modell aus Airbus' Prospekt. Damit hat Riyadh Air insgesamt 31 Maschinen des Typs fest bestellt. Der Auftrag folgt auf einen Vorvertrag über 50 Airbus A350-1000, den die Fluggesellschaft im vergangenen Jahr mit dem Hersteller abgeschlossen hatte./stw/jha/