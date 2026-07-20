Die Ryanair-Aktie hat zum Wochenstart einen herben Dämpfer kassiert. Grund dafür sind die Zahlen, die der irische Billigflieger am Montagmorgen vorgelegt hat. Anders als vom Markt erwartet, hatten die hohen Kerosinpreise der Airline einen Großteil des Gewinns gekostet. • Hohe Kerosinkosten lassen die Ryanair-Aktie deutlich einknicken. • Die Ryanair-Aktie bricht um acht Prozent ein.• DER AKTIONÄR favorisiert den Rivalen Lufthansa.Eigentlich ist Ryanair gegen steigende Treibstoffkosten gut abgesichert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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