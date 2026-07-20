Mainz (ots) -
Woche 33/26
Freitag, 14.08.
Bitte Programmänderung beachten:
3.30 Geheime Unterwelten der SS
Die Suche nach Hitlers Wunderwaffen
Österreich 2024
"Geheimes Russland - Die Unterwelten von Kaliningrad" entfällt
(weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen)
Woche 34/26
Montag, 17.08.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Das war dann mal weg
Badekappe, Backenbart & Co.
Deutschland 2017
"ZDF.reportage: Ramsch und Rares - Schatzsuche auf dem Flohmarkt" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 18.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
15.45 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen
Der gefährliche Anwalt
Großbritannien 2019
"Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Der Hochstapler" entfällt
16.30 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen
Blaubart 1922
Großbritannien 2019
"Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Gefahr im Dunkeln" entfällt
(weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 19.08.
Bitte Programmänderung beachten:
8.00 Hitlers U-Boot-Fabrik - Bunker Valentin
Deutschland 2024
"ZDF-History: Hiroshima - Chronik einer Tragödie" entfällt
(weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 20.08.
Bitte Programmänderung beachten:
6.30 Das System Hamas
Deutschland 2024
"Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus in Deutschland" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderungen beachten:
4.30 The True Story of Sabrina Carpenter
Deutschland 2025
"The Day the Rock Star Died: janis Joplin" um 4.15 Uhr entfällt "The Day the Rock Star Died: David Bowie" um 4.30 Uhr entfällt "TheDay the Rock Star Died: Whitney Houston" um 4.45 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 5.00 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6317686
Woche 33/26
Freitag, 14.08.
Bitte Programmänderung beachten:
3.30 Geheime Unterwelten der SS
Die Suche nach Hitlers Wunderwaffen
Österreich 2024
"Geheimes Russland - Die Unterwelten von Kaliningrad" entfällt
(weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen)
Woche 34/26
Montag, 17.08.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Das war dann mal weg
Badekappe, Backenbart & Co.
Deutschland 2017
"ZDF.reportage: Ramsch und Rares - Schatzsuche auf dem Flohmarkt" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 18.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
15.45 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen
Der gefährliche Anwalt
Großbritannien 2019
"Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Der Hochstapler" entfällt
16.30 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen
Blaubart 1922
Großbritannien 2019
"Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Gefahr im Dunkeln" entfällt
(weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 19.08.
Bitte Programmänderung beachten:
8.00 Hitlers U-Boot-Fabrik - Bunker Valentin
Deutschland 2024
"ZDF-History: Hiroshima - Chronik einer Tragödie" entfällt
(weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 20.08.
Bitte Programmänderung beachten:
6.30 Das System Hamas
Deutschland 2024
"Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus in Deutschland" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderungen beachten:
4.30 The True Story of Sabrina Carpenter
Deutschland 2025
"The Day the Rock Star Died: janis Joplin" um 4.15 Uhr entfällt "The Day the Rock Star Died: David Bowie" um 4.30 Uhr entfällt "TheDay the Rock Star Died: Whitney Houston" um 4.45 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 5.00 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6317686
© 2026 news aktuell