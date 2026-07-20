Die Aktie von Sandisk hat nach einer kräftigen Korrektur deutlich an Wert verloren, obwohl sich das operative Geschäft weiterhin dynamisch entwickelt. Während der Markt das Unternehmen noch immer wie einen klassischen Speicherchip-Hersteller bewertet, deuten die aktuellen Geschäftszahlen auf einen grundlegenden Wandel hin. Vom zyklischen Speicherhersteller zum Infrastrukturanbieter Sandisk gilt als einer der führenden Anbieter von Speicherlösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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