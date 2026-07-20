Google Maps zeigt in Android Auto wohl bald die aktuelle Geschwindigkeit an. Diese Funktion hatte gefehlt, was viele Nutzer:innen genervt hat. So könnt ihr die Funktion aktivieren. Auf Android Auto wurde bisher das Tempolimit angezeigt, aber nicht die eigene Geschwindigkeit. Das scheint sich jetzt aber zu ändern. Mehrere Android-Auto-Nutzer:innen berichten laut 9to5Google, dass die aktuelle Geschwindigkeit über Google Maps bei ihnen auf dem Display ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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