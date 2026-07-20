Frankfurt a. M. (ots) -Wer nach den schönsten Stränden der Welt fragt, erhält meist die immer gleichen Antworten: Malediven, Seychellen oder Südsee. Die über 50 Luxusreise-Expertinnen und -Experten von FYNE Travel, der Premiummarke innerhalb der Lufthansa City Center-Unternehmensgruppe, haben deshalb bewusst einen anderen Weg gewählt. Aus ihren persönlichen Reiseerfahrungen haben sie jene Strände ausgewählt, die sie nachhaltig beeindruckt haben - nicht wegen ihrer Bekanntheit, sondern aufgrund ihrer landschaftlichen Schönheit, ihrer Ursprünglichkeit und ihrer besonderen Atmosphäre."Ein außergewöhnlicher Strand definiert sich für uns nicht allein über weißen Sand und türkisfarbenes Wasser. Entscheidend sind die Emotionen, die ein Ort auslöst - etwa das Gefühl, nahezu allein in einer spektakulären Landschaft zu stehen oder Natur in ihrer ursprünglichsten Form zu erleben. Genau solche Orte bleiben unseren Gästen dauerhaft in Erinnerung", sagt Larissa Kobrock von FYNE Travel by ReisePartner in Buxtehude.Südafrikas Wild Coast: Wo Safari auf den Ozean trifftAn der nahezu unberührten Wild Coast Südafrikas liegt einer der außergewöhnlichsten Küstenabschnitte des Kontinents. Dramatische Klippen, Wasserfälle, dichte Küstenwälder und kilometerlange Sandstrände prägen das Landschaftsbild rund um die GweGwe Beach Lodge (https://fyne-travel.de/gwegwe-beach-lodge/?media_link=1) im Mkambati Nature Reserve. Der kaum erschlossene Küstenstreifen vermittelt ein Gefühl von grenzenloser Weite und Abgeschiedenheit. Besonders faszinierend: Nur an wenigen Orten der Welt lassen sich Wildtiere an Land sowie Delfine und - je nach Saison - sogar Wale direkt vor der Küste beobachten. Die mit einem MICHELIN Key ausgezeichnete GweGwe Beach Lodge macht diesen außergewöhnlichen Ort auf höchstem Niveau erlebbar.Turks & Caicos: Karibik wie aus dem BilderbuchAm Northwest Point Marine National Park auf Providenciales zeigt sich die Karibik von ihrer exklusiven Seite. Feiner weißer Sand, kristallklares, türkisfarbenes Wasser und ein vorgelagertes Korallenriff schaffen ideale Bedingungen zum Schnorcheln und Tauchen. Rund um das Luxusresort Amanyara (https://fyne-travel.de/amanyara/?media_link=1) genießen Reisende Ruhe und Privatsphäre inmitten eines weitläufigen Naturschutzgebietes. Besonders die Kombination aus intakter Unterwasserwelt, spektakulären Sonnenuntergängen und luxuriöser Abgeschiedenheit macht diesen Strand für die FYNE-Expertinnen und -Experten zu einem der schönsten weltweit.Sardinien: Europas spektakulärste DünenlandschaftAn der Costa Verde im Südwesten Sardiniens erwartet Reisende eine Küstenlandschaft, die selbst viele Italien-Kenner überrascht. Goldfarbene Dünen, die höchsten Europas, gehen hier nahtlos in einen kilometerlangen Sandstrand und das türkisfarbene Mittelmeer über. Mediterrane Vegetation, seltene Tierarten und Meeresschildkröten, die in den Sommermonaten an Land kommen, verleihen diesem Naturparadies eine außergewöhnliche Atmosphäre. Rund um Le Dune Piscinas (https://fyne-travel.de/le-dunes-piscinas/?media_link=1) erleben Gäste eine ursprüngliche Seite Sardiniens, weit entfernt von den bekannten Badeorten der Insel.Die Auswahl macht deutlich: Die schönsten Strände der Welt müssen nicht zwangsläufig die bekanntesten sein. Oft sind es Orte, die sich ihre Ursprünglichkeit bewahrt haben und mit besonderen Naturerlebnissen, Ruhe und Exklusivität begeistern. Genau diese Destinationen entdecken die Luxusreise-Expertinnen und -Experten von FYNE Travel regelmäßig selbst und empfehlen sie auf Basis eigener Erfahrungen weiter.Weitere Infos und Angebote zum Thema Luxusurlaub an Traumstränden HIER (https://fyne-travel.de/themenwelten/luxushotels/?media_link=1).Über FYNE TravelFYNE Travel (Akronym für For Your New Experience) ist die Luxusmarke innerhalb der Lufthansa City Center-Unternehmensgruppe und vereint persönliche Reiseberatung mit eigener Reiseproduktion. An 14 Standorten in Deutschland entwickeln über 50 FYNE Experten maßgeschneiderte Reisen - von exklusiven Kreuzfahrten über Safaris bis zu komplexen Rund- und Weltreisen. Der Anspruch: individuelle Beratung, internationales Netzwerk und Reisen aus der Manufaktur statt aus dem Katalog.Pressekontakt:KC3 GmbH, info@koepers-kc3.de, +49 170/5672100Original-Content von: FYNE Travel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181527/6317727