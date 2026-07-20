Silber kämpft um den Boden: Jetzt entscheidet die 55-Dollar-Marke

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Zuletzt fiel der Silberpreis im asiatischen Handel bis auf 54,77 US-Dollar und markierte damit ein neues Acht-Monats-Tief. Damit bleibt die seit rund dreieinhalb Wochen laufende Suche nach einem tragfähigen Boden weiter ohne Bestätigung. Zwischen 55 und 60 US-Dollar sucht der Markt seit Wochen nach Halt, wirklich überzeugend gelungen ist ihm das bislang nicht. Der Edelmetallexperte und Technische Analyst Florian Grummes spricht von einer Bodenbildung, die fragil bleibt.

Zuletzt fiel der Silberpreis im asiatischen Handel bis auf 54,77 US-Dollar und markierte damit ein neues Acht-Monats-Tief. Damit bleibt die seit rund dreieinhalb Wochen laufende Suche nach einem tragfähigen Boden weiter ohne Bestätigung. Zwischen 55 und 60 US-Dollar sucht der Markt seit Wochen nach Halt, wirklich überzeugend gelungen ist ihm das bislang nicht. Der Edelmetallexperte und Technische Analyst Florian Grummes spricht von einer Bodenbildung, die fragil bleibt.

Ein Rückschlag von 55 Prozent

Wie weit der Kursverfall reicht, zeigt der Blick zurück auf den Jahresbeginn. Am 29. Januar 2026 erreichte Silber mit 121,64 US-Dollar ein Allzeithoch, den höchsten je gemessenen Stand. Von dort ging es steil bergab. In der Spitze verlor das Metall laut Grummes rund 55 Prozent seines Wertes. Parallel dazu brach das Handelsvolumen an der Comex, der wichtigsten US-Terminbörse für Edelmetalle, um mehr als 60 Prozent ein. Solche Einbrüche sind typisch, wenn die Stimmung kippt und sich viele Marktteilnehmer zurückziehen.