© Foto: Sebastian Christoph Gollnow - picture alliance/dpaLockheed Martin präsentiert gleich drei neue Verteidigungssysteme. Im Fokus stehen niedrigere Kosten, autonome Einsätze und eine stärkere Drohnenabwehr.Lockheed Martin hat mehrere neue Verteidigungslösungen vorgestellt. Im Mittelpunkt steht der neue Abfangflugkörper PAC-3 ACE, der Luft- und Raketenbedrohungen zu weniger als der Hälfte der Stückkosten eines PAC-3 MSE bekämpfen soll. Das Unternehmen erklärte in einer Pressemitteilung, dass das System auf der bewährten Feuerleittechnik der PAC-3-Familie basiert und vollständig mit dem Patriot-Waffensystem sowie dem Integrated Battle Command System kompatibel ist. Nach Angaben von Lockheed Martin soll PAC-3 ACE schneller entwickelt, getestet …
Enthaltene Werte: US5398301094Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE