SIGNAL IDUNA will die Unfallversicherung für ältere Menschen flexibel an längere Erwerbsbiografien anpassen. Deshalb führt der Versicherer mit "Unfallschutz 60 Plus" nun ein grundlegend überarbeitetes Tarifwerk ein. Der Abschluss ist uneingeschränkt für Personen von 60 bis 84 Jahren möglich. SIGNAL IDUNA hat den Unfallschutz für die Generation 60 plus modernisiert. Das grundlegend überarbeitete Tarifwerk ist ausgerichtet auf die veränderten Lebensentwürfe der Menschen ab 60 Jahren, die heute auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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