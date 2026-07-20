Ethereum Prognose Juli 2026 nach Glamsterdam-Verzögerung und Foundation-Umbau

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Die Ethereum Prognose für Juli 2026 beschäftigt Anleger weltweit, denn ETH notiert aktuell bei rund 1.880 Dollar nach einer Erholung von unter 1.564 Dollar zu Monatsbeginn. Das Glamsterdam-Upgrade befindet sich in der letzten Devnet-Phase und könnte das größte Protokoll-Update seit dem Merge werden. Gleichzeitig hat die Ethereum Foundation 54 Stellen gestrichen und ihr Budget um 40 Prozent gekürzt, was Fragen über die künftige Entwicklung aufwirft. Das Juli-Ziel liegt bei 1.960 Dollar, falls ETH die Marke von 1.800 Dollar halten kann. Doch was bedeutet diese Unsicherheit für Anleger, die nach Renditen jenseits einer langsamen Erholung suchen?

Ethereum Prognose zwischen Glamsterdam-Fortschritt und dem größten Umbau der Foundation

Die Ethereum-Entwickler haben bestätigt, dass das Glamsterdam-Upgrade seine letzte Devnet-Phase erreicht hat. Die beiden zentralen Vorschläge EIP-7732 und EIP-7928 sind für die Mainnet-Aktivierung in der zweiten Jahreshälfte 2026 vorgesehen. Laut CoinDesk handelt es sich um die größte Protokollüberarbeitung seit dem Merge im Jahr 2022. Das Upgrade zielt auf eine Verdreifachung der Layer-1-Kapazität durch ein Gas-Limit von 200 Millionen ab. Parallel dazu soll die sogenannte Enshrined Proposer-Builder Separation die Abhängigkeit von Drittanbieter-Relays beseitigen, die derzeit über 88 Prozent der Blockerstellung kontrollieren.

Ein fester Aktivierungstermin steht allerdings noch nicht fest, was die Ethereum Prognose kurzfristig bremst. Am 23. Juni 2026 veränderte die Ethereum Foundation ihre Struktur grundlegend und strich 54 Arbeitsplätze, was rund 20 Prozent der Belegschaft entspricht. Vitalik Buterin bestätigte eine Kürzung des Jahresbudgets um 40 Prozent und kündigte den Übergang zu einem Stiftungsmodell an, das die jährlichen Ausgaben bis 2030 auf etwa fünf Prozent des Vermögens senken soll. Mindestens acht Führungskräfte haben die Foundation in den letzten sechs Monaten verlassen, darunter beide Co-Direktoren, was die Frage nach der Zukunft der Organisationsführung aufwirft.

ETH wird aktuell bei rund 1.880 Dollar gehandelt und hat den 50-Tage-EMA bei 1.806 Dollar zurückerobert, wie CoinDCX berichtet. Der RSI liegt bei 63 und zeigt wachsende Kaufdynamik ohne überkauftes Terrain. Der 100-Tage-EMA bei 1.944 Dollar bleibt der nächste Widerstand, während die Ethereum Prognose ein Monatsziel von 1.960 Dollar anvisiert, falls ETH über 1.800 Dollar schließt. Doch selbst bei Erreichen dieses Ziels wäre das ein Plus von weniger als fünf Prozent vom aktuellen Kurs, was die Frage aufwirft, wo größere Renditechancen in diesem Marktzyklus entstehen.

Pepeto und die Cross-Chain Bridge als Werkzeug für frühe Anleger

Während die Ethereum Prognose auf eine langsame Erholung hindeutet, suchen viele Anleger nach Einstiegen, bei denen der Abstand zwischen Kaufpreis und potenziellem Listingkurs deutlich größer ausfällt. Ein ehemaliger Binance-Experte hat mit Pepeto ein Projekt aufgebaut, das bereits vor dem öffentlichen Handel über funktionierende Werkzeuge verfügt. Die Cross-Chain Bridge ermöglicht es Token-Inhabern, ihre Bestände zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana zu bewegen, ohne Wert durch hohe Gebühren zu verlieren.

Der integrierte Risk Scorer gibt Anlegern die Möglichkeit, Smart Contracts auf Warnsignale zu prüfen, bevor sie Kapital einsetzen. Diese Kombination aus echten Produkten unterscheidet Pepeto von typischen Meme-Coins, die nur auf Namensbekanntheit setzen. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital eingesammelt, was zeigt, dass erfahrene Wallets den Unterschied zwischen einem Token mit funktionierenden Produkten und einem reinen Hype-Projekt erkennen. Das ist genau die Art von Infrastruktur, die in einem Markt fehlt, in dem die Ethereum Prognose langsame Gewinne verspricht.

Vor dem Start des Presales hat die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof den gesamten Smart-Contract-Code Zeile für Zeile geprüft und bestätigt, dass keine Schwachstellen oder versteckten Funktionen den Anlegerschutz gefährden. Die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Tokens, genau die gleiche Zahl, die der erste PEPE-Coin trug, als er ohne ein einziges funktionierendes Produkt eine Marktkapitalisierung von über 11 Milliarden Dollar erreichte.

Der erwartete Binance-Listing könnte den Preis vom Presale-Niveau auf den offenen Markt bringen, und genau in dieser Lücke entsteht die Rendite für frühe Käufer. Wer die Ethereum Prognose mit dem Presale-Potenzial vergleicht, erkennt den mathematischen Vorteil eines Einstiegs vor dem Börsenstart. Das Zeitfenster für diesen Einstieg schließt sich, sobald der Token an einer öffentlichen Börse handelbar wird. Alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.

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Fazit

Die Ethereum Prognose deutet auf eine schrittweise Erholung von 1.800 Dollar in Richtung 1.960 Dollar hin, doch der Pepeto-Presale bietet eine Renditedistanz, die ETH bei 1.880 Dollar nicht liefern kann. Der erste PEPE-Token stieg von null auf 11 Milliarden Dollar ohne ein einziges Werkzeug, und diesmal hat ein ehemaliger Binance-Experte eine funktionierende Handelsplattform hinter das Projekt gestellt. Die Ethereum Prognose für die zweite Jahreshälfte hängt vom Glamsterdam-Zeitplan ab, aber die Entscheidung für den Presale dürfte sich nicht wiederholen, sobald der erwartete Börsengang den aktuellen Einstiegspreis ersetzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für Juli 2026?

Das ETH-Ziel liegt bei 1.960 Dollar, falls der Kurs über 1.800 Dollar schließt. Der 100-Tage-EMA bei 1.944 Dollar ist der nächste Widerstand, während ein Rückgang unter 1.718 Dollar erneuten Verkaufsdruck auslösen könnte.

Warum zieht Pepeto während der ETH-Erholung Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto befindet sich im Presale mit funktionierender Cross-Chain Bridge und Risk Scorer, während ETH bei 1.880 Dollar handelt. Der Presale bietet eine Renditedistanz, die ein etablierter Large Cap in dieser Preisspanne nicht liefern kann. Alle Details sind auf pepetocoin.com verfügbar.