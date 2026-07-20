Am 29. Juli legt Microsoft die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal 2026 vor. Der Bericht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Investoren besonders genau auf die wirtschaftlichen Folgen der milliardenschweren KI-Strategie blicken. Nach dem deutlichen Kursrückgang der vergangenen Monate steht vor allem die Frage im Raum, ob sich das hohe Ausgabentempo inzwischen stärker in Umsatz, Wachstum und Profitabilität widerspiegelt.Sparprogramm trifft auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de