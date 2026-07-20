Hamburg/Essen (ots) -Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten stehen derzeit massiv unter Druck. Spargesetze, Primärversorgungsgesetz, Digitalgesetz, Klinikgesetz, Notfallreform - das Gesundheitswesen in Deutschland wird mit einer "Revolution" transformiert. Die Freie Ärzteschaft hat Datenexperten, Wissenschaftler und Juristen eingeladen, um mit uns über die Entwicklungen im Gesundheitswesen zu diskutieren.Wir laden Sie herzlich zum Kongress 2026 ein.Datum: Samstag, den 28. November 2026, 10.00 bis 16.00 UhrOrt: Hamburg, Ärztehaus der KV Hamburg, Humboldtstraße 56, Saal 1PROGAMM10.00 UhrBegrüßung- Wieland Dietrich, Vorsitzender Freie Ärzteschaft e.V.- Grußwort PD Dr. Birgit Wulff, Vizepräsidentin Ärztekammer Hamburg10.15-12.30 UhrDigitalisierung ja, aber nicht so - Medizin braucht Menschen, keine Apps- Prof. Dr. Ullrich Kelber, Datenschutzbeauftragter des Deutschen Bundestages a. D., Honorarprofessor Hochschule Bonn-Rhein-Sieg- Caroline Roos, Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg- Dr. Silke Lüder, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Stellvertretende Vorsitzende Freie Ärzteschaft e. V., Delegierte der Ärztekammer HamburgPodiumsdiskussionModeration: Jan Scholz, Chefredakteur Ärzte Nachrichtendienst12.30-14.00 UhrMittagspause14.00-16.00 UhrPrimärversorgung und Regressdruck - Wie viel Belastung verträgt die ambulante Medizin?- Wieland Dietrich, Vorsitzender Freie Ärzteschaft e. V., Delegierter der Ärztekammer Nordrhein- Prof. Dr. Thomas Drabinski, Kiel, Duale Hochschule, Institut für Mikrodaten-Analyse (IfMDA) Realität der medizinischen Versorgung in Deutschland und Folgen eines Primärversorgungssystems- Prof. Dr. Jens Prütting, LL.M. oec., Bucerius Law School, Leiter des Instituts für Medizinrecht, RechtsanwaltSozialrechtliche Belastungen für Praxen am Beispiel eines großen RegressverfahrensPodiumsdiskussionModeration: Jan Scholz, Chefredakteur Ärzte NachrichtendienstFortbildungspunkte werden beantragt.ANMELDUNGFür die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Bitte melden Sie sich bis zum 23. November 2026 mit vollständigem Namen und E-Mail-Adresse bei Frau Müller im Büro der Freien Ärzteschaft an:E-Mail: mail@freie-aerzteschaft.deTel.: 0201 68586090Wir freuen uns auf Sie und eine interessante Veranstaltung.Mit herzlichen GrüßenBundesvorstand der Freien ÄrzteschaftWieland Dietrich, Dr. Silke Lüder, Wolfgang Bartels, Dr. Frieder Haneberg, Dr. Heinz-Jürgen HübnerÜber die Freie Ärzteschaft e.V.Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der den Arztberuf als freien Beruf verteidigt. Er wurde 2004 gegründet und vertritt vorwiegend niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze. Vorsitzender des Bundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel der FÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient und Arzt im Mittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt.Pressekontakt:V .i. S. d. P.: Wieland Dietrich, Freie Ärzteschaft e.V.,Vorsitzender, Gervinusstraße 10, 45144 Essen, Tel.: 0201 68586090,E-Mail: mail@freie-aerzteschaft.de, www.freie-aerzteschaft.deOriginal-Content von: Freie Ärzteschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57691/6317754