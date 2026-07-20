Rekordzahlen katapultieren Citigroup ins Rampenlicht

Die US-Großbank Citigroup hat sensationelle Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Analysten in fast allen Bereichen pulverisiert. Angetrieben von einem beispiellosen Boom im Aktienhandel und einem starken Anstieg der Investmentbanking-Gebühren kletterte der Quartalsumsatz auf den höchsten Stand seit zehn Jahren. Für Anleger, die solide Finanzwerte suchen und aktuell überlegen, vielversprechende Aktien kaufen zu wollen, rückt die Citigroup Aktie damit ganz neu in den Fokus. Trotz eines kleinen, anfänglichen Dämpfers zum Handelsstart zeigt der langfristige Trend der Bank steil nach oben.

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