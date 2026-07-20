Gemini 3.5 Pro könnte laut anonymen Google-Mitarbeiter:innen schon deutlich weiter und fortschrittlicher sein. Allerdings sorgen interne Beschränkungen dafür, dass die KI-Entwicklung ins Hintertreffen gerät. Was sie kritisieren. Im Mai 2026, auf der Google I/O, hatte der Suchmaschinenriese seine neuen KI-Modelle vorgestellt. Während Gemini 3.5 Flash direkt erschien, sollte die Pro-Version des Modells wenige Wochen später im Juli folgen. Doch seither ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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