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Bitcoin ist am 17. Juli unter 63.000 Dollar gefallen, und die Krypto News stehen im Zeichen einer Eskalation zwischen den USA und dem Iran. Der gesamte Kryptomarkt ist auf 2,23 Billionen Dollar gesunken, und der Fear and Greed Index steht bei 22 in der Zone Extreme Fear. Gleichzeitig hat T. Rowe Price genau in diesem Umfeld den ersten aktiv gemanagten Multi-Token-Spot-ETF gestartet. Diese Krypto News zeichnen das Bild eines gespaltenen Marktes, und genau solche Krypto News prägen die Entscheidungen der nächsten Wochen. Kaufen die großen Vermögensverwalter den Dip, oder laufen sie in eine Falle?

Krypto News zwischen geopolitischem Druck und CPI-Entspannung

Bitcoin fiel am 16. Juli auf 64.087 Dollar, Ethereum verlor 2,6 Prozent auf 1.873 Dollar und Solana gab 2 Prozent auf 75,80 Dollar nach. Steigende Spannungen im Nahen Osten und ein Anstieg des Rohölpreises über 80 Dollar pro Barrel haben Risikoassets belastet laut Motley Fool. Die Krypto News der Vorwoche hatten noch positive Signale geliefert, als am 14. Juli Ethereum um 6,1 Prozent stieg. Krypto News mit solchen Schwankungen innerhalb einer Woche halten die Aufmerksamkeit der gesamten Branche.

Die CPI-Daten zeigten den größten monatlichen Rückgang der Verbraucherpreise seit April 2020, und Bitcoin erreichte am 15. Juli mit 64.939 Dollar den höchsten Stand seit dem 17. Juni. Die Minutes der Fed-Sitzung vom Juni zeigten einstimmige Unterstützung für eine Beibehaltung der Zinsen, wobei einige Mitglieder eine Erhöhung befürworteten laut CryptoRank. Die Märkte hatten Zinssenkungen eingepreist, und der hawkische Ton hat diese Erwartungen verschoben. Höhere Zinsen erhöhen die Opportunitätskosten für nicht verzinsliche Assets. Der Gesamtmarkt hat rund 17 Prozent von seinem Mai-Hoch bei 2,72 Billionen Dollar verloren, und viele Analysten sehen eher eine Konsolidierung als einen Bärenmarkt. Diese Krypto News machen die Fed zum zentralen Faktor.

Mitten in dieser Unsicherheit hat T. Rowe Price am 16. Juli den TKNZ Active Crypto ETF mit 15 Millionen Dollar Startkapital an der NYSE Arca lanciert und damit aktives Krypto-Management auf institutionellem Niveau eingeführt. BlockchainFX hat währenddessen mehr als 14,73 Millionen Dollar im Presale gesammelt und nähert sich dem 15-Millionen-Dollar-Launch-Trigger mit bestätigten Listings auf LBank und Uniswap. Diese Krypto News zeigen, dass gespaltene Märkte strategische Wallets in Presale-Positionen treiben, bei denen der volle Abstand noch besteht.

Pepeto wird zur Krypto News mit den stärksten Presale-Zahlen

Wenn der Markt in Extreme Fear verharrt und institutionelles Kapital trotzdem eintritt, entstehen genau die Bedingungen, unter denen die besten Presale-Gelegenheiten in der Krypto-Geschichte stattfanden. Pepeto hat in genau diesem Umfeld Kapital angezogen und gehört damit zu den Krypto News, die gegen den Trend laufen. PepetoSwap wickelt Trades auf Ethereum, BNB Chain und Solana ab, ohne dass Gebühren für die Nutzer anfallen. Ein AI Risk Scorer untersucht jeden Smart Contract vor der Ausführung und macht die Bewertung für Käufer transparent.

Diese Tools verarbeiten bereits echtes Handelsvolumen auf der Plattform und keine Simulationen. Ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat geholfen, den originalen Token von Null auf einen Spitzenwert über 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung zu bringen. Krypto News dieser Größenordnung wiederholen sich selten, und diese Erfahrung fließt direkt in den Aufbau der Pepeto-Infrastruktur ein. In den aktuellen Krypto News verdient dieses Projekt besondere Beachtung von strategischen Wallets.

Das eingesammelte Presale-Volumen liegt bei mehr als 10 Millionen Dollar. Die festgelegte Menge von 420 Billionen Token spiegelt den gleichen Wert wider, den der originale PEPE-Coin bei seinem Start verwendet hat. SolidProof hat als unabhängiger Prüfer sämtliche Verträge des Projekts einer vollständigen Codeanalyse unterzogen und die Resultate vor dem Presale-Start öffentlich dokumentiert. Diese Krypto News gewinnen an Gewicht, wenn man die Prüftiefe betrachtet.

Laut den aktuellen Krypto News erzeugt das erwartete Binance-Listing ein einzelnes Event, bei dem der Token erstmals zu Marktpreisen gehandelt wird. BlockchainFX nähert sich mit 14,73 Millionen Dollar seinem Launch-Trigger, was den verbleibenden Abstand für späte Einsteiger verkleinert. Pepeto bietet in diesen Krypto News den Einstieg, bei dem der volle Abstand noch besteht.

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Fazit

Die Krypto News im Juli zeigen einen Markt, der zwischen geopolitischem Druck und institutioneller Positionierung gespalten ist. BlockchainFX nähert sich dem Listing, und der Abstand für neue Einsteiger wird schmaler. Der originale PEPE-Coin ging von nichts auf Milliarden, und die Wallets, die früh dabei waren, haben alles verändert. Das gleiche Muster könnte sich bei Pepeto wiederholen, wo der Kauf vor der Masse funktioniert hat. Jeder Zyklus bringt Krypto News hervor, die genau diesen Moment markieren. Diese Krypto News zeigen, dass der Presale offen ist, aber nicht ewig bleibt. Wer wartet, könnte dem Listing zusehen, während die Wallets drinnen bereits wissen, was kommt.

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Häufig gestellte Fragen

Welche Krypto News sind im Juli 2026 am wichtigsten?

Der Start des T. Rowe Price TKNZ-ETFs und der Rückgang von Bitcoin unter 63.000 Dollar wegen Iran-Spannungen sind die beiden zentralen Krypto News im Juli 2026.

Warum fällt Pepeto in den aktuellen Krypto News auf?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar im Presale eingesammelt, bietet funktionierende Tools wie PepetoSwap und einen AI Risk Scorer und steht vor einem erwarteten Binance-Listing. Alle Details finden Sie auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).