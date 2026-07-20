AMC Entertainment öffnet die Bücher und Anleger richten den Blick auf die nächsten Quartalszahlen. Im Fokus stehen vor allem die Frage nach der Ertragskraft, die Entwicklung der Besucherzahlen und die weitere Erholung des Kinogeschäfts. Analysten rechnen im Schnitt mit einem kleinen Gewinn je Aktie und einem Umsatzplus.Erwartungen an die Quartalsbilanz AMC Entertainment steht erneut im Fokus der Börse. Nach den starken Kursschwankungen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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