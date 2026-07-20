Gefälschte Klamotten und Spielzeug, das nicht sicher für Kinder ist: Produkte beim chinesischen Online-Händler Aliexpress sind oft billig, aber nach Ansicht der EU-Kommission eben auch illegal. Die EU verhängt eine Millionenstrafe gegen den Online-Marktplatz Aliexpress wegen des Verkaufs illegaler Produkte. Der chinesische Online-Riese muss 550 Millionen Euro zahlen, unter anderem weil gefälschte Kleidung, unsicheres Spielzeug und gefährliche Kosmetika ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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