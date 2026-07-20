Köln (ots) -Die meinestadt.de GmbH, Teil der The Stepstone Group, hat einen Wechsel an der Unternehmensspitze bekannt gegeben. Nach 8,5 Jahren an der Spitze übergibt Mark Hoffmann die CEO-Position zum 1. September 2026 an Alexandre Marleau, bisher Director Strategy to Market.Unter Mark Hoffmanns Leitung hat meinestadt.de sein Portfolio geschärft und die Grundlagen für die nächste Wachstumsphase gelegt: mit der Fokussierung auf Jobs, Immobilien und lokale Informationen, der Modernisierung der technologischen Basis sowie der Integration von Studydrive. "Mark hat meinestadt.de in einer anspruchsvollen Phase geführt und tiefgreifend neu aufgestellt: strategisch, finanziell und kulturell, ebenso die Marke Studydrive. Diese Transformation war herausfordernd und hat Konsequenz verlangt; Mark hat sie mit klarer Hand erfolgreich gestaltet", sagt Dr. Sebastian Dettmers, CEO der Stepstone Group. "Mit Alexandre übernimmt eine Führungskraft mit Gestaltungswillen, die das Unternehmen, den Markt und die Kunden bestens kennt und meinestadt.de mit strategischer Vision zielsicher in die nächste Phase führen wird.""Wir haben meinestadt.de konsequent neu ausgerichtet und die strategischen Weichen für nachhaltiges Wachstum gestellt. Entscheidungen, die nicht immer einfach, aber richtig waren und heute tragen", sagt Mark Hoffmann. "Ich übergebe ein Unternehmen mit einem starken Team und klarer Perspektive. Mit Alexandre übernimmt ein Nachfolger, den ich seit Jahren als Gestalter und Sparringspartner schätze. Er wird meinestadt.de auf Basis der definierten Strategie, mit eigenem Führungsstil und dem Vertrauen des Teams erfolgreich weiterführen."Alexandre Marleau ist seit fast 7 Jahren bei meinestadt.de und verantwortet aktuell als Director Strategy to Market die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens. Zu seinen Schwerpunkten zählten die Neuausrichtung der Strategie, die Weiterentwicklung der Kommerzialisierung sowie die Transformation zu einem KI-getriebenen Unternehmen. Zuvor war er fünf Jahre in einer Managementberatung in den Themenfeldern Strategie, Geschäftsmodelle und Transformation tätig."meinestadt.de hat eine klare Ambition: die führende Plattform Deutschlands für das lokale Leben und das Fachkräfte-Recruiting zu werden, beides Märkte mit wachsender Bedeutung", sagt Alexandre Marleau. "Unser Anspruch: der tägliche Anlaufpunkt für das lokale Leben und die direkte Verbindung zwischen Arbeitgebern und Fachkräften vor Ort. Beides mit passgenauen Produkten und dem konsequenten Einsatz von KI. Ein besonderer Dank gilt Mark, für sein Vertrauen, seine Unterstützung und die sehr gute Zusammenarbeit über viele Jahre. Er hat meinestadt.de mit Klarheit, Weitsicht und Haltung geführt und übergibt ein Unternehmen, das für die nächste Phase gerüstet ist. Ich freue mich auf die Zeit mit dem Team und der Stepstone Group."Über meinestadt.demeinestadt.de mit Sitz in Köln ist eine der bekanntesten lokalen digitalen Plattformen Deutschlands und Teil der The Stepstone Group. Mit Angeboten für über 12.000 Städte und Gemeinden verbindet meinestadt.de Menschen mit den Chancen und Angeboten in ihrer Region.Pressekontakt:Neza ZdolsekJülicher Straße 2650674 Kölnpresse@meinestadt.deOriginal-Content von: meinestadt.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54350/6317897