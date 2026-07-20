© Foto: Dall-EBitcoin fällt wegen steigender Ölpreise, des Iran-Konflikts und schwacher Tech-Aktien, doch Anleger setzen dennoch auf 72.000 US-Dollar bis Monatsende.Bitcoin ist am Montag zwischenzeitlich unter die Marke von 64.000 US-Dollar gefallen. Die größte Kryptowährung rutschte auf 63.785 US-Dollar ab, notierte zuletzt jedoch wieder besser bei 64.228 US-Dollar. Damit steht auf Tagessicht ein Minus von 0,56 Prozent zu Buche, während Bitcoin auf Wochensicht weiterhin 1,8 Prozent im Plus liegt. Öl-Schock und Iran-Konflikt Belastet wird Bitcoin vor allem durch die Eskalation im Nahen Osten. Neue Angriffe und Zwischenfälle rund um die Straße von Hormus haben die Sorge vor Störungen der globalen …Den vollständigen Artikel lesen
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