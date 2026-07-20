Der europäische Erdgaspreis ist heute auf den höchsten Stand seit vier Monaten geklettert. Der richtungweisende TTF-Terminkontrakt zur Lieferung in einem Monat erreichte an der Börse Amsterdam zeitweise 60,66 € je Megawattstunde. Zuletzt war der Gaspreis am 23. März so hoch, in der Anfangsphase des Kriegs zwischen den USA und dem Iran. Straße von Hormus im Fadenkreuz Der Preisanstieg hat einen klaren Auslöser. Die eskalierenden Angriffe auf Handelsschiffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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