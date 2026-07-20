Die Kursentwicklung der Lucid-Aktie ist derzeit nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Am vergangenen Dienstag kollabierte der Kurs des US-Elektroautoherstellers zeitweise um fast -60% auf knapp über 2 US$. Die Aktie ging bei 4,10 US$ auf einem neuen Allzeittief aus dem Handel. Doch in den letzten drei Handelstagen schoss die Lucid-Aktie um gewaltige +59% in die Höhe. Was steckt hinter der atemberaubenden Kurserholung und kann sie noch weitergehen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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