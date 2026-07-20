Die sogenannten "Magnificent Seven" zählen zu den wertvollsten und einflussreichsten Technologieunternehmen der Welt. Doch obwohl die Aktiengruppe den Börsenaufschwung der vergangenen Jahre maßgeblich geprägt hat, unterscheiden sich die Perspektiven der einzelnen Unternehmen inzwischen deutlich. Während fünf Titel weiterhin überzeugende Wachstumsaussichten bieten, erscheinen zwei Aktien derzeit vor allem aufgrund ihrer hohen Bewertung weniger attraktiv. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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