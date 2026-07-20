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Die XRP Prognose steht am 18. Juli 2026 vor einem Markt voller Widersprüche, die selbst erfahrene Anleger verunsichern. XRP notiert bei rund 1,08 Dollar, nachdem das CLARITY-Act-Hearing am 17. Juli in New York ohne Abstimmung endete. Die Wal-Transaktionen über eine Million Dollar brachen innerhalb einer Woche von 70 auf gerade einmal 2 ein. Gleichzeitig fielen die Binance-Reserven auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten, während ETF-Zuflüsse am 16. Juli den höchsten Tageswert des Monats erreichten. Wird die XRP Prognose sich verbessern, wenn der Senat aus der Augustpause zurückkehrt, oder deutet alles auf eine längere Seitwärtsphase hin?

XRP Prognose zwischen Wal-Einbruch und sinkenden Binance-Reserven

XRP handelt am 18. Juli 2026 bei rund 1,08 Dollar und hat seit dem Allzeithoch von 3,65 Dollar im vergangenen Sommer mehr als 70 Prozent verloren. Die XRP Prognose hängt derzeit an einem einzigen Gesetzesvorhaben. Das House Financial Services Committee hielt am 17. Juli ein Field Hearing in New York ab, das ohne Abstimmung endete und nichts am legislativen Status des CLARITY Act änderte. Die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung liegt laut Polymarket bei rund 43 Prozent. Die Binance-Reserven für XRP fielen laut CryptoQuant auf 2,61 Milliarden Token.

Dieser Rückgang markiert den niedrigsten Stand seit fünf Monaten und deutet darauf hin, dass Großanleger ihre Bestände von der Börse abziehen. Die Wal-Transaktionen über eine Million Dollar brachen innerhalb einer Woche von 70 auf nur noch 2 ein. Standard Chartered senkte das Jahresendziel für die XRP Prognose um 65 Prozent von 8,00 auf 2,80 Dollar. Goldman Sachs hält dennoch eine Position von 153,8 Millionen Dollar über vier Spot-XRP-ETFs. Ripple trat am 14. Juli der x402 Foundation als Premium-Mitglied bei, neben Visa, Mastercard und Google.

Changelly setzt den Juli-Durchschnitt für die XRP Prognose bei 1,11 Dollar an, mit einer Spanne zwischen 1,07 und 1,12 Dollar. Der RSI steht bei 53 im neutralen Bereich, und der 200-Tage-Durchschnitt bei 1,0991 Dollar hält als Unterstützung. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 69 Milliarden Dollar braucht XRP enormes neues Kapital für eine deutliche Bewegung nach oben. Wer auf einen Katalysator wartet, den niemand kontrolliert, sucht möglicherweise an der falschen Stelle nach Rendite.

Pepeto gibt jedem Wallet einen Risk Scorer vor dem Kauf

Während die XRP Prognose von einer Senatsabstimmung abhängt, die möglicherweise erst nach der Augustpause kommt, sammelt ein Presale Kapital mit Werkzeugen, die bereits funktionieren. Jeder weiß, wie schwer es ist, im Kryptomarkt einen fairen Einstieg zu finden, wenn die meisten Token bereits gestiegen sind, bevor der durchschnittliche Käufer davon erfährt. Der Markt ist voller Versprechen, und die Projekte mit den größten Ankündigungen liefern oft am wenigsten.

Pepeto ist darauf ausgelegt, jedem Wallet von Tag eins die gleichen Werkzeuge ohne Gebühren zu geben. Der Marktplatz vereint eine Cross-Chain-Bridge und einen Risk Scorer an einem Ort, damit Trader Token über Netzwerke bewegen und jedes Projekt prüfen können, bevor sie eine Position eröffnen. Es gibt keine versteckten Kosten, die den Handel belasten, und die festgelegte Maximalmenge von 420 Billionen Token schließt jede überraschende Ausgabe aus, die Bestände verwässern könnte. Kapital von mehr als 10 Millionen Dollar floss in den Presale, noch bevor eine einzige Börse den Handel eröffnet hat.

Ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Projekt und bringt die Erfahrung mit, die er beim Aufbau eines Pepe-Projekts mit milliardenschwerer Bewertung gesammelt hat. Vor dem öffentlichen Verkauf hat das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof jede Zeile des Smart-Contract-Codes analysiert, die gesamte Vertragssicherheit verifiziert und das Projekt als sicher für Investoren eingestuft. Das erwartete Binance-Listing ist das Ereignis, das jede Position vom Presale-Preis auf den vollen Marktwert hebt, sobald der Handel beginnt.

Die offizielle Pepeto-Website dokumentiert jeden Meilenstein mit konkreten Startdaten. Die XRP Prognose braucht eine Senatsabstimmung und juristische Zeitpläne, die niemand kontrolliert, aber Pepeto basiert auf Werkzeugen, die bereits gebaut sind, und einem Listing, das bereits erwartet wird.

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Fazit

Während die XRP Prognose auf eine Senatsabstimmung wartet, die möglicherweise nicht vor August kommt, hat Pepeto bereits mehr als 10 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die früh gerechnet haben. Frühe Inhaber bei vergleichbaren Projekten sagen rückblickend, dass sie beinahe ihren Einstieg verpasst hätten und sich wünschen, mehr Kapital eingesetzt zu haben. Dasselbe Signal könnte sich jetzt wiederholen, gestützt durch verifizierte Werkzeuge und eine von SolidProof geprüfte Codebasis. Den Presale zu verpassen könnte sich genauso anfühlen wie ein 70-Prozent-Verlust, während man auf eine einzelne Abstimmung wartet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle XRP Prognose für Juli 2026?

XRP handelt bei rund 1,08 Dollar mit Unterstützung bei 1,00 Dollar und Widerstand bei 1,12 Dollar. Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 1,11 Dollar, während der CLARITY Act als wichtigster Kurstreiber weiter auf die Senatsabstimmung wartet.

Was unterscheidet Pepeto von XRP für neue Käufer?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit funktionierenden Werkzeugen und einem erwarteten Binance-Listing, während die XRP Prognose von einer politischen Abstimmung abhängt. Alle Details zum Presale finden Sie auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).