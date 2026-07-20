Die Alibaba-Aktie ist mit einem deutlichen Plus in die neue Handelswoche gestartet. Nachdem Moonshot AI am Freitag mit seinem neuen KI-Modell Kimi-K3 begeistert hatte, plant das Unternehmen nun seinen Börsengang. Als größter Investor wird davon aller Voraussicht nach auch Alibaba kräftig profitieren.• Moonshot AI plant nach dem Kimi-K3-Erfolg binnen sechs Monaten den Börsengang.• Alibaba-Aktien legten zu, da der Konzern als größter Investor vom IPO profitieren dürfte.• Alibaba sicherte sich 2024 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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