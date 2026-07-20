Trotz rückläufigen Absatzzahlen verkündete BYD-Gründer Wang Chuanfu im Juni 2026 auf der Jahreshauptversammlung in Shenzhen das Ziel, den japanischen Rivalen Toyota bis 2030 als globalen Spitzenreiter abzulösen. Ehrgeizig! Das Problem: BYD ist in China zunehmendem Druck ausgesetzt. Die chinesische Wirtschaft schwächelt, eine schnelle Trendumkehr im wichtigsten Automarkt der Welt ist nicht zu erwarten. Und dennoch sendete die BYD-Aktie zuletzt wieder Lebenszeichen.Grund für die Rückkehr der Käufer: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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