Lange Zeit wurde AMC Entertainment vor allem von Reddit-Zockern getrieben. Doch mit den jüngsten Q2-Zahlen liefert der weltgrößte Kinobetreiber eine sensationelle Kehrtwende: Rekordgewinne treffen auf einen üppigen Free Cashflow. Die AMC-Aktie fackelt daher im vorbörslichen Handel ein waschechtes Kursfeuerwerk ab.• AMC Entertainment hat Quartalszahlen vorgelegt.• Statt einem Verlust hat der Kinokettenbetreiber überraschend einen Gewinn erzielt.• Die AMC-Aktie gewinnt vorbörslich 18 Prozent.Es ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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