Nasdaq minus 3 Prozent. Ölpreis fast bei 90 Dollar. Chipwerte im freien Fall. Die vergangene Börsenwoche hat gezeigt: Selbst starke Geschäftszahlen schützen nicht vor Abverkäufen, wenn die Stimmung dreht. TSMC meldet einen Rekordgewinn - die Aktie gibt trotzdem nach. ASML schlägt die Erwartungen - gleiches Bild. Doch nicht bei diesem Titel!Ein Player lacht über den Ausverkauf. Kein Minus, kein Zittern - der Hebel steht knappe 17 Prozent im Plus. Und das in weniger als einer Woche. Ein Vermögensverwalter, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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