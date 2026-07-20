EQS-Ad-hoc: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Grundsatzbeschluss zur Übertragung des Betriebs von RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung an RLB NÖ-W durch Abspaltung
Wien, 20. Juli 2026. Geschäftsleitung, Vorstand und Aufsichtsrat von RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung ("RH NÖ-Wien") und Vorstand und Aufsichtsrat von RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG ("RLB NÖ-Wien") haben jeweils heute, am 20. Juli 2026, den Grundsatzbeschluss gefasst, dass RH NÖ-Wien ihren gesamten Betrieb (mit wenigen Ausnahmen), insbesondere auch ihre Industriebeteiligungen, durch down-stream Abspaltung an ihr 100 % Tochterunternehmen RLB NÖ-Wien übertragen soll. Dadurch würde der Betrieb (Bankbetrieb und Industriebeteiligungen) in RLB NÖ-Wien konzentriert werden.
Ziel der Transaktion ist die Konzernstruktur zu vereinfachen und die Steuerung effizienter zu gestalten sowie die Bündelung der operativen Geschäftsaktivitäten in der RLB NÖ-Wien, um die Positionierung am Kapitalmarkt weiter zu stärken.
Durch die beabsichtigte Spaltung würden sich weder die Beteiligungsverhältnisse an RH NÖ-Wien, die fortbestehen wird, noch jene an RLB NÖ-Wien ändern. RH NÖ-Wien beabsichtigt, für den Fall der Durchführung der Spaltung ihre Bankkonzession zurückzulegen.
Die Umsetzung der Spaltung steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Generalversammlung von RH NÖ-Wien, deren Abhaltung für September 2026 angedacht ist, sowie der erforderlichen behördlichen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen (insbesondere der Spaltung durch die Europäische Zentralbank).
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Matthias Spitzer
Head of Division ESG & IR Management (EIM)
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
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20.07.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
|Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
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|Österreich
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