Mehr als +350% Rendite innerhalb von 5 Jahren? Die Jagd nach den nächsten Multibaggern ist so schwer wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Doch es gibt Analysehäuser, die sich genau darauf fokussieren und Strategien erarbeiten. Eines davon ist Alta Fox, das mit ihrer Studie "Makings of a Multibagger", klare Methoden gezeigt hat, um Multibagger zu finden. Spoiler: Die meisten Multibagger sind keine US-Unternehmen, nicht günstig bewertet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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