Der Vorstand der ERGO Deutschland wird ab Oktober durch eine Managerin des Tech-Riesen Google verstärkt. Nina Michahelles wird dann als Vorständin für Marketing und Customer Experience zuständig sein. Anke Schaks wird zum 31.08.2026 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheiden. Die ERGO Deutschland holt sich Verstärkung - und zwar aus der Tech-Branche. Nina Michahelles, aktuell noch Managerin bei Google, startet zum 01.10.2026 im Vorstand der ERGO. Sie wird das Ressort "Globales Marketing und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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