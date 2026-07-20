Die Aktie des norwegischen Energieriesen Equinor konnte zuletzt deutlich zulegen. Zum Start in die neue Handelswoche geben die Anteilscheine des größten westeuropäischen Erdgasproduzenten allerdings wieder etwas nach. Denn der Preis für europäisches Erdgas hat seinen Höhenflug trotz der jüngsten Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus vorerst gestoppt.Nachdem die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam im frühen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär