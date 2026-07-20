Eine aktuelle Forschungsarbeit zeigt, dass die islamistische Terrorgruppe Boko Haram zu den frühen Powerusern von KI zählt. Welche Modelle kommen zum Einsatz? Und wie? Die Autorin der Studie erklärt es. Generative KI-Tools können Terroristengruppen zunehmend direkt auf dem Schlachtfeld unterstützen - trotz der Bemühungen ihrer Entwickler, Missbrauch zu unterbinden. Das geht aktuell unter anderem aus einem Bericht hervor, den Antonia Jülich vom Cambridge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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