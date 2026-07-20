© Foto: Ted S. Warren/AP/dpaBoeing verschiebt den Nachfolger der 737. Airbus könnte früher starten. Droht dem US-Konzern der nächste teure Rückstand?Boeing rechnet erst gegen Ende der 2030er-Jahre mit einem Nachfolger für die 737. Der Flugzeugbauer muss zuvor seine Finanzen stabilisieren und die Produktion der aktuellen Modelle erhöhen. Das sagte Vorstandschef Kelly Ortberg auf der Farnborough Air Show gegenüber Bloomberg. "Der Markt ist noch nicht ganz bereit für das neue Flugzeug", erklärte Ortberg. Die Kunden forderten Boeing dazu auf, sich auf die bestehenden Modelle zu konzentrieren. Der Konzern benötigt noch einige Jahre, um die Produktion der 737 hochzufahren. Die zusätzlichen Auslieferungen sollen den Cashflow …
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