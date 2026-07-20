Die nächste Wachstumsphase der Künstlichen Intelligenz könnte weniger vom Training neuer Modelle als von deren alltäglicher Nutzung geprägt werden. Wenn KI in Unternehmen, Fabriken und digitalen Diensten in Echtzeit eingesetzt wird, steigen die Anforderungen an Datenwege, Verfügbarkeit und Sicherheit. Davon könnte ein bislang wenig beachteter US-Infrastrukturwert überproportional profitieren.Künstliche Intelligenz ist längst mehr als ein Technologietrend. Sie entwickelt sich zum Infrastrukturprogramm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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