Mainz (ots) -Die Bregenzer Seebühne ist in diesem Jahr die Kulisse für eine der beliebtesten italienischen Opern: "La traviata" von Giuseppe Verdi. Zu sehen ist die gesamte Oper vom 26. Juli bis 27. Oktober 2026 im ZDF-Streaming-Portal und in einem 100-minütigen Zusammenschnitt am Sonntag, 26. Juli 2026, 22.15 Uhr, linear im ZDF.Giuseppe Verdis "La traviata" zählt zu den bekanntesten Opern der Welt. Gleichzeitig war ihre Uraufführung 1853 im Teatro La Fenice in Venedig einer der größten Skandale der Musikgeschichte. Die Oper erzählt die bewegende Geschichte der Prostituierten Violetta Valéry, die sich bedingungslos der Liebe hingibt und daran zugrunde geht - zwischen Sehnsucht, Freiheit und gesellschaftlicher Kälte. Verdi schuf nach Alexandre Dumas' Roman "Die Kameliendame" ein Werk, das bis heute als Inbegriff der italienischen Oper gilt.Damiano Michieletto verlegt die Geschichte in die rauschenden 1920er-Jahre, in eine Welt der glamourösen Clubs und dekadenten Feste. Der italienische Regisseur ist bekannt für die optische Opulenz und Filmästhetik seiner Inszenierungen. Zentrales Bühnenelement in Bregenz ist ein beweglicher, über 25 Meter hoher Spiegel. Die musikalische Leitung liegt in den Händen des ukrainischen Dirigenten Kirill Karabits. Neben einem internationalen Solistenensemble stehen der Bregenzer Festspielchor sowie der Prager Philharmonische Chor auf der Seebühne. Es spielen die Wiener Symphoniker.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Katharina Rudolph und Maja Tripkovic per E-Mail unter rudolph.k@zdf.de und tripkovic.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/vonderseebuehnebregenz) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Mainz, 20. Juli 2026ZDF-KommunikationFolgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fzdf%2F&data=05%7C01%7CKuehnel.C%40zdf.de%7C840c081fb30e4bb0823308dbc99df4d5%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638325452475294040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=592n85HjEkD9t%2FCYRImUpejwxGwao15DxtxAp3bk%2BW4%3D&reserved=0).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6318150