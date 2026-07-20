DJ PTA-News: MR Ulm-Heidenheim AG: Einladung zur Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

MR Ulm-Heidenheim AG: Einladung zur Hauptversammlung

Langenau (pta000/20.07.2026/15:45 UTC+2)

Am Mittwoch, 19.08.2026, findet um 19.30 Uhr im Tagungsraum des MR Ulm-Heidenheim e.V., Magirusstraße 5 in 89129 Langenau, die 9. Hauptversammlung der MR Ulm-Heidenheim AG statt, zu der wir unsere Aktionäre einladen.

Tagesordnung

1. Geschäftsbericht 2025 des Vorstandes 2. Bericht des Aufsichtsrates 3. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 2025 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes 5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates 6. Sonstiges

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: MR Ulm-Heidenheim AG Magirusstraße 5 89129 Langenau Deutschland Ansprechpartner: MR Ulm-Heidenheim AG E-Mail: ritter@maschinenring-ulhdh.de Website: www.mr-ulhdh.de ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

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(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)