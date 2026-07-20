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Dow Jones News
20.07.2026 16:21 Uhr
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PTA-News: MR Ulm-Heidenheim AG: Einladung zur Hauptversammlung

DJ PTA-News: MR Ulm-Heidenheim AG: Einladung zur Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

MR Ulm-Heidenheim AG: Einladung zur Hauptversammlung

Langenau (pta000/20.07.2026/15:45 UTC+2)

Am Mittwoch, 19.08.2026, findet um 19.30 Uhr im Tagungsraum des MR Ulm-Heidenheim e.V., Magirusstraße 5 in 89129 Langenau, die 9. Hauptversammlung der MR Ulm-Heidenheim AG statt, zu der wir unsere Aktionäre einladen.

Tagesordnung 

1.      Geschäftsbericht 2025 des Vorstandes 
2.      Bericht des Aufsichtsrates 
3.      Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 2025 
4.      Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes 
5.      Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates 
6.      Sonstiges

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      MR Ulm-Heidenheim AG 
           Magirusstraße 5 
           89129 Langenau 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   MR Ulm-Heidenheim AG 
E-Mail:        ritter@maschinenring-ulhdh.de 
Website:       www.mr-ulhdh.de 
ISIN(s):       - (Sonstige) 
Börse(n):       -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784555100026 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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