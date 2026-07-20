© Foto: OpenAIUS-Benzin kostet erstmals mehr als vier US-Dollar je Gallone. Die Hormus-Krise treibt Ölpreise und schürt Sorgen vor weiteren Preissprüngen.Die Benzinpreise an den US-Zapfsäulen überschritten am Montag die Marke von 4 US-Dollar pro Gallone, da erneute Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran die Energieflüsse durch die Straße von Hormus, eine wichtige Route für die weltweite Ölversorgung, weiter beeinträchtigen. Die durchschnittlichen Benzinpreise im Einzelhandel sind landesweit um mehr als 30 Prozent gestiegen, seit die USA und Israel Ende Februar den Iran angegriffen haben. Laut Angaben des amerikanischen Automobilclubs AAA lag der durchschnittliche Preis an den Zapfsäulen am Montag …
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