Die bAV-Beratung beleuchtet zwar ausführlich Beiträge, Garantien und Überschussmodelle, lässt aber die entscheidende Stellgröße meist außer Acht: die angenommene Lebenserwartung. Genau hier entsteht eine Beratungslücke, die zum Haftungsrisiko wird, erläutert bAV-Experte Alexander Siegmund. Ein Artikel von Alexander Siegmund, Geschäftsführer der KPM Pensions & Benefits GmbHDie typische Szene in der bAV-Beratung: Der Vermittler legt dem Arbeitgeber zwei, drei Angebote vor. Beiträge, Garantiezins, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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