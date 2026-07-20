Durch die Straße von Hormus wurden bis Ende Februar 2026 noch gut 20 Prozent aller weltweiten Dieselimporte abgewickelt, doch nun ist die Meerenge erneut dicht. Durch die Hormus-Krise gingen bereits 4 bis 5 Millionen Tonnen Diesel pro Monat verloren. Dazu kommt: Russland stoppte vor wenigen Tagen den Export von Diesel. Europa importiert zwar keinen russischen Diesel, weltweit bleibt das Riesenreich aber ein wichtiger Diesellieferant.Ein deutlicher Rückgang russischer Exporte könnte daher die globalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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