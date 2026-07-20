Bitcoin Prognose nach Wal-Transfer von 383 Millionen Dollar lenkt den Blick auf frühe Einstiege

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Eine Bitcoin-Wallet, die mehr als acht Jahre lang still geblieben war, hat am 16. Juli 5.908 BTC im Wert von rund 383 Millionen Dollar an eine neue Adresse transferiert. Der Besitzer kaufte diese Coins im Dezember 2017 bei einem Kurs von rund 16.800 Dollar und hielt sie durch jeden großen Marktzyklus hindurch. Bitcoin handelt aktuell bei rund 64.800 Dollar, etwa 50 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025. Der Transfer ging an keine bekannte Börse, was auf eine Verwahrungsänderung und nicht auf einen Verkauf hindeutet. Was bedeutet diese Bewegung für die Bitcoin Prognose, und wo entsteht der nächste frühe Einstieg?

Die Bitcoin Prognose nach dem Transfer einer Wal-Wallet, die 8 Jahre lang ruhte

Die Wallet mit der Kennung 138EM ReyiT erhielt die 5.908 BTC im Dezember 2017, als Bitcoin bei rund 16.800 Dollar notierte. Damals waren die Coins etwa 99,6 Millionen Dollar wert. Die Blockchain-Analyseplattform Lookonchain identifizierte den Transfer am 16. Juli über Daten von Arkham Intelligence. Die Coins blieben acht Jahre lang unangetastet und überstanden den Absturz auf 3.200 Dollar im Jahr 2018, den Anstieg auf 69.000 Dollar im Jahr 2021 und sogar die Rallye auf 126.198 Dollar im Oktober 2025. Laut Bitcoin Foundation ging der gesamte Bestand an eine neuere Wallet im bc1q-Format, das niedrigere Gebühren ermöglicht.

Galaxy Research ordnete die Absenderadresse dem Fall "Noah Doe Nr. 27" zu, einem laufenden Rechtsstreit um den Besitz von rund 3,8 Millionen ruhenden Bitcoin. Die Übertragung ging an keine bekannte Börse, was darauf hindeutet, dass der Halter die Verwahrung modernisiert hat, anstatt einen Verkauf vorzubereiten. Laut Decrypt bezeichnete Galaxy Research die große Umverteilung alter BTC als weitgehend abgeschlossen, wobei das Volumen aufgeweckter Coins 2026 unter der Hälfte des Vorjahresniveaus liegt. Die Bitcoin Prognose gewinnt durch solche Halte-Signale an Gewicht, weil langfristiges Festhalten der größten Wallets historisch auf Vertrauen in den nächsten Aufwärtszyklus hindeutet.

BTC handelt Mitte Juli bei rund 64.800 Dollar, nachdem der Kurs am 1. Juli auf ein 21-Monats-Tief von 57.950 Dollar gefallen war. On-Chain-Daten von CryptoQuant zeigen, dass Wal-Adressen in den zwei Wochen bis Anfang Juli mehr als 270.000 BTC im Wert von rund 16,7 Milliarden Dollar aufkauften. Long-Term-Holder sind laut Glassnode zurück im Nettokaufmodus, ein Muster, das historisch nahe an Zyklustiefs auftaucht.

Die Bitcoin Prognose von Analysten bei 24/7 Wall Street setzt den Juli zwischen 60.000 und 68.000 Dollar an, abhängig von der Geldpolitik der Federal Reserve. Das FOMC tagt am 28. und 29. Juli, und der Markt wartet auf ein Signal, das die nächste Phase der Bitcoin Prognose bestimmt.

Pepeto baut mit PepetoSwap eine funktionierende Börse vor dem erwarteten Listing

Der Wal kaufte bei 16.000 Dollar, hielt acht Jahre lang und verwandelte 99 Millionen in 383 Millionen Dollar, weil Überzeugung am Anfang die stärkste Position am Ende erzeugt. Wer die Bitcoin Prognose verfolgt, erkennt in dieser Geschichte ein Muster, das sich im Presale von Pepeto wiederholt, wo Kapital fließt, während der breitere Markt unter starker Angst handelt.

Das Projekt wurde vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins aufgebaut, der die Lehren aus dem ersten PEPE-Start auf ein Token mit echten Produkten ab dem ersten Tag angewendet hat. Die Parallele zum Wal ist deutlich, denn beide Entscheidungen teilen das gleiche Prinzip und setzen auf frühen Einstieg, wenn die Mehrheit noch zögert.

PepetoSwap ist eine funktionierende dezentrale Börse, über die Halter Token auf der offiziellen Pepeto-Website tauschen können, ohne die Plattform verlassen zu müssen. Die Cross-Chain-Bridge verbindet verschiedene Blockchains und ermöglicht Nutzern, Vermögenswerte zwischen Netzwerken zu bewegen, ohne auf externe Dienste angewiesen zu sein. Diese Werkzeuge unterscheiden Pepeto klar von Meme-Coins, die ohne Substanz starten und darauf hoffen, dass die Community die Lücken füllt. Der Nutzen steht bereits fest, bevor der erste Handelspreis auf einer Börse geschrieben wird.

Das Gesamtangebot ist auf 420 Billionen Token festgelegt, und die Prüfungsgesellschaft SolidProof hat vor Beginn des Presales den gesamten Smart-Contract-Code einer Sicherheitsprüfung unterzogen und die Integrität der Codebasis unabhängig verifiziert. Einlagen von mehr als 10 Millionen Dollar flossen in den Presale, obwohl der Fear and Greed Index Werte zeigte, die zuletzt im Bärenmarkt 2022 erreicht wurden.

Das erwartete Börsenlisting ist das Ereignis, auf das jede Presale-Wallet wartet, weil die Differenz zwischen dem aktuellen Einstiegsniveau und dem künftigen Börsenkurs die Phase markiert, in der die größten Renditen entstehen könnten. Wer neben der Bitcoin Prognose nach dem nächsten Hebel sucht, findet ihn dort, wo die frühesten Wallets die Gewinne erzielten, die Schlagzeilen machten.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose verschiebt sich stetig, doch die Geschichte des ruhenden Wals erzählt eine klarere Lektion. BTC stand bei 16.000 Dollar, als dieser Halter einstieg, und diese Coins wurden zu 383 Millionen Dollar, weil Überzeugung früh am stärksten wirkt. Dieselbe Haltung zeigt sich im Pepeto-Presale, wo Kapital von mehr als 10 Millionen Dollar während extremer Marktangst zusammenkam. Der Einstieg in den Presale könnte die Renditen sichern, die das erwartete Börsenlisting liefern dürfte, und dieses Fenster zu verpassen könnte zur teuersten Entscheidung des Zyklus werden. Die Bitcoin Prognose bewegt große Summen, doch der größte Hebel entsteht dort, wo der Einstieg noch am Anfang steht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

Analysten sehen BTC zwischen 60.000 und 68.000 Dollar in diesem Monat, abhängig von der Entscheidung der Federal Reserve am 28. Juli und den weiteren Inflationsdaten.

Warum zieht Pepeto Kapital während der aktuellen Marktangst an?

Pepeto bietet PepetoSwap, eine Cross-Chain-Bridge und ein von SolidProof geprüftes Protokoll vor einem erwarteten Börsenlisting. Das Projekt hat Presale-Einlagen von mehr als 10 Millionen Dollar verzeichnet. Aktuelle Daten und Zugang zum Presale finden Sie auf pepetocoin.com, der offiziellen Pepeto-Website.