Anzeige
Mehr »
Montag, 20.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
42 Proben im Labor - Jetzt beginnt die spannendste Phase für diese Wolfram-Aktie
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
20.07.2026 16:27 Uhr
216 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Erholung bei Technologie-Werten treibt Wall Street an

DJ MÄRKTE USA/Erholung bei Technologie-Werten treibt Wall Street an

DOW JONES--Trotz der anhaltenden Kämpfe zwischen den USA und dem Iran und den weiterhin hohen Ölpreisen ist die Wall Street mit Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der Dow-Jones-Index steigt sich im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 52.389 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gewinnt 0,6 Prozent und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 1,0 Prozent nach oben. Teilnehmer sprechen von einer Erholung nach den kräftigen Abgaben am Freitag. Die Berichtssaison rücke aber immer stärker in den Fokus, vor allem mit Ergebnissen von wichtigen Technologie-Unternehmen. So werden im Wochenverlauf unter anderem die Google-Mutter Alphabet, IBM, Texas Instruments, Tesla, Intel und Verizon ihre Geschäftsbücher öffnen. Dies dürfte wichtige Impulse für die weitere Richtung des Marktes geben, erwarten Beobachter.

Die Ölpreise stiegen zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Anfang Juni, kommen aber von den Tageshochs wieder zurück, nachdem der Iran mitgeteilt hatte, dass er weiter den diplomatischen Weg verfolge und Vorschläge von Vermittlern erhalten habe, was die Hoffnung auf eine Deeskalation des Konflikts nährt. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent gibt um 0,1 Prozent auf 88,04 Dollar nach, nachdem er zwischenzeitlich schon über 90 Dollar notiert hatte.

"Der Konflikt hat sich merklich verschärft, wobei eine neue Welle von Vergeltungsangriffen unterstreicht, wie schnell sich die Lage verschlechtert", so die Deutsche Bank. "Die Aussichten auf einen diplomatischen Durchbruch bleiben gering", heißt es weiter. "Erhöhte Energiekosten könnten die Erwartungen verstärken, dass die Fed die Zinssätze anheben könnte", so das Research-Haus Hola Prime. Trotz der schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationszahlen aus der vergangenen Woche werde immer noch erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen vor Jahresende anheben werde.

Bei den Einzelwerten erholen sich die Aktien der Chip-Hersteller Micron Technology, Marvell Technology, Intel sowie Advanced Micro Devices um bis zu 5,4 Prozent nach den deutlichen Abgaben am Freitag. Auslöser war die Veröffentlichung eines neuen Modells der chinesischen Firma Moonshot KI.

Das Kimi K3 zeigt nach Einschätzung von BofA Securities, dass die Wettbewerbsführerschaft zunehmend vergänglicher wird. Das Modell von Moonshot habe die Parameterskala im Vergleich zu seinem K2-Modell fast verdreifacht. Die Anzahl der Parameter eines KI-Systems gilt als Indikator für die Fähigkeiten eines Modells.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zu Wochenbeginn übersichtlich. Nach der Eröffnung wird lediglich der Index der Frühindikatoren für Juni veröffentlicht.

Am Anleihemarkt holen die Renditen ihre Verluste vom Freitag mehrheitlich wieder auf. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 2 Basispunkte auf 4,56 Prozent.

Der Dollar legt leicht zu - der Dollar-Index steigt um 0,1 Prozent. Der Greenback handelt damit stabil und zeigt kaum eine Reaktion auf die Eskalation der Angriffe zwischen den USA und dem Iran. "Teilweise glauben wir, dass die Märkte den Risiken, die von einer unterbrochenen Energieversorgung ausgehen, inzwischen gelassener gegenüberstehen", so die Analysten von Monex Europe. Da sich die US-Wirtschaft in den kommenden Monaten wahrscheinlich verlangsamen werde, "erscheint uns ein leichter Rückgang des Dollar fair", ergänzen sie.

Der Goldpreis gibt leicht nach, behauptet sich aber über der Marke von 4.000 Dollar. Die Feinunze reduziert sich um 0,1 Prozent auf 4.013 Dollar. "Die jüngste Entwicklung deutet darauf hin, dass die Sorgen über längerfristig höhere Zinsen die traditionelle Anziehungskraft von Gold als sicherer Hafen aufwiegen, wodurch Gold trotz eskalierender geopolitischer Risiken weitgehend in einer engen Handelsspanne verharrt", meint Soojin Kim von MUFG.

Bei den Einzelwerten gewinnen AMC Entertainment 12,3 Prozent, nachdem die Ergebnisse und der Umsatz der Kinokette für das zweite Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen haben. AMC teilte zudem mit, dass 4,3 Millionen Besucher von Donnerstag bis Sonntag seine Kinos in den USA besuchten, um "The Odyssey" zu sehen.

Domino's Pizza erhöhen sich um 3,8 Prozent, nachdem der Umsatz der Fast-Food-Kette im zweiten Quartal die Prognosen der Analysten übertroffen hat. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          52.389,19  +0,5  +242,77    52.146,42 
S&P-500         7.500,62  +0,6   +42,93    7.457,69 
NASDAQ Comp      25.721,30  +0,8  +201,06    25.520,24 
NASDAQ 100       28.888,05  +1,0  +295,39    28.592,66 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,20 +0,03    4,20      4,17 
5 Jahre           4,30 +0,02    4,31      4,27 
10 Jahre          4,56 +0,02    4,58      4,54 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:32 
EUR/USD          1,1417  -0,2  -0,0022     1,1439   1,1440 
EUR/JPY          185,45  -0,2  -0,2900     185,74  185,8700 
EUR/CHF          0,9235  +0,0   0,0003     0,9232   0,9231 
EUR/GBP          0,8482  -0,3  -0,0021     0,8503   0,8503 
USD/JPY          162,4  +0,0   0,0100     162,39  162,4700 
GBP/USD          1,3456  +0,0   0,0003     1,3453   1,3448 
USD/CNY          6,7668  -0,1  -0,0092     6,7760   6,7760 
USD/CNH          6,7677  -0,2  -0,0104     6,7781   6,7776 
AUS/USD          0,7004  +0,3   0,0024      0,698   0,6985 
Bitcoin/USD      64.481,23  -0,0   -21,01    64.502,24 63.354,44 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         81,99  -0,6   -0,50      82,49 
Brent/ICE         88,04  -0,1   -0,06      88,10 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.013,08  -0,1   -3,61    4.016,69 
Silber           56,68  +1,4    0,78      55,90 
Platin         1.583,90  -0,5   -7,63    1.591,53 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 09:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.