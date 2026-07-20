In den USA starten die Börsen mit Gewinnen in die neue Handelswoche. Der Dow Jones legt zur Eröffnung leicht auf 52.285 Punkte zu, der S&P 500 gewinnt 0,4 Prozent auf 7.489 Zähler. Am stärksten präsentiert sich der Nasdaq 100 mit einem Plus von 1,0 Prozent auf 28.871 Punkte. Getragen wird die Erholung vor allem von zwei Faktoren: dem nachgebenden Ölpreis sowie die wieder gefragten Halbleiterwerte.Die USA haben ihre Angriffe auf iranische Ziele die neunte Nacht in Folge fortgesetzt und verlegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär