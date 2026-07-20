© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIHut 8 sichert sich einen weiteren Milliardenvertrag für seinen KI-Rechenzentrumscampus in Texas. Der Großkunde verdoppelt seine Kapazität deutlich.Hut 8 hat die vollständige Vermarktung seines KI-Rechenzentrumscampus Beacon Point im US-Bundesstaat Texas abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die zweite Ausbauphase mit einem 15-jährigen Mietvertrag über 352 Megawatt IT-Kapazität vergeben. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf 9,8 Milliarden US-Dollar. Der bereits aus der ersten Bauphase bekannte Mieter mit hoher Investment-Grade-Bonität verdoppelt damit seine gebuchte IT-Kapazität auf insgesamt 704 Megawatt. Der Campus verfügt über 1.000 Megawatt gesicherte Netzkapazität im …
Enthaltene Werte: US44812J1043Den vollständigen Artikel lesen
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