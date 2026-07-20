Rostock (ots) -Libanon - Am 20. Juli 2026 übergab Vizeadmiral Axel Deertz das Kommando über die Deutschen Einsatzkräfte und die Führung der multinationalen Maritime Task Force (MTF) von UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) an Flottillenadmiral Christian Scherrer. Er tritt die Nachfolge von Flottillenadmiral Stephan Plath an.Bis zum Ende des Jahres 2026 beteiligt sich die Deutsche Marine weiterhin an der friedenssichernden Mission der Vereinten Nationen im Libanon. Deutschland beteiligt sich mit der Fregatte "Baden-Württemberg" im UNIFIL-Marineverband, mit Stabspersonal im UNIFIL-Hauptquartier in Naqoura sowie mit Ausbildungspersonal für den Fähigkeitsaufbau der libanesischen Marine in Jounieh.Vizeadmiral Axel Deertz, stellvertretender Inspekteur und Befehlshabe Flotte und Unterstützungskräfte, reiste zur Kommandoübergabe in den Libanon, und wünscht dem neuen Kommandoinhaber viel Erfolg: "Ihnen als neuen Kommandeur der Deutschen Einsatzkräfte und Commander Maritime Taskforce UNIFIL wünsche ich für die verantwortungsvolle Aufgabe eine glückliche Hand, Weitblick und stets die richtigen Entscheidungen zum Wohl Ihrer Soldatinnen und Soldaten sowie zur erfolgreichen Auftragserfüllung. Sie übernehmen ein hervorragend aufgestelltes Kontingent, das sich durch hohe Professionalität, internationale Anerkennung und kameradschaftlichen Zusammenhalt auszeichnet. Ich bin überzeugt, dass Sie diesen erfolgreichen Weg mit Kompetenz und Engagement fortsetzen werden."Flottillenadmiral Christian Scherrer war unter anderem Kommandant der Fregatte "Brandenburg" und verfügt durch Verwendungen im Bundesministerium der Verteidigung sowie bei der NATO in Brüssel über umfangreiche Erfahrung in multinationalen Führungsstrukturen. "Es ist für mich eine große Ehre, die Führung der Maritime Task Force UNIFIL zu übernehmen - und zugleich eine Aufgabe, der ich mit großem Respekt begegne. Mein Ziel ist es, den erfolgreichen Weg der Maritime Task Force in den verbleibenden Monaten des Mandats fortzusetzen und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren libanesischen Kameraden weiter zu stärken", erläutert er.HintergrundinformationenEinsatz UNIFILSeit 1978 setzen sich Blauhelmsoldatinnen und -soldaten der UNIFIL-Mission für den Frieden zwischen Libanon und Israel ein (United Nations Interim Force in Lebanon). Die Mission ist damit einer der ältesten friedenserhaltenden Einsätze der Vereinten Nationen. Grundlage sind die Resolutionen 425 und 426 (1978) des UN-Sicherheitsrats.Nach dem zweiten Libanonkrieg im Jahr 2006 wurde das Mandat ergänzt. Seitdem unterstützt UNIFIL und damit die deutschen Kräfte der Marine die libanesische Regierung dabei, die Seegrenzen zu sichern, das Waffenembargo seeseitig durchzusetzen und im Schwerpunkt die Libanesische Marine auszubilden.Die Bundeswehr als der Teil der UN-Mission UNIFIL (https://www.bundeswehr.de/de/auftrag/einsaetze/missionen/mittelmeer-unifil-irini-sea-guardian/die-bundeswehr-im-libanon)MandatierungDie Bundeswehr beteiligt sich mit Mandatsbeschluss vom 25. Juni 2026 letztmalig am friedenssichernden Einsatz UNIFIL im Libanon. Der operative Auftrag endet am 31. Dezember 2026 und geht über in die Abwicklungsphase, die mit dem Abzug der Vereinten Nationen und ihrer Mitgliedsstaaten zum 30. Juni 2027 endet.Bundeswehr beendet Einsatz im Libanon | Bundesregierung (https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundeswehr-einsatz-libanon-2038120)Fregatte Baden-WürttembergDie Fregatte "Baden-Württemberg" der Baden-Württemberg-Klasse hat am 19. Juni 2026 ihren Auftrag der Seeraumüberwachung vor der Küste Libanons von der Fregatte "Nordrhein-Westphalen" (ebenfalls Baden-Württemberg-Klasse") übernommen. Diese Fregattenklasse ist spezialisiert auf Seeraumüberwachung in Krisenregionen.Die ca. 170 Männer und Frauen starke Besatzung wird vom Kommandanten Fregattenkapitän Bastian Saphörster angeführt.Ausrüstung und Technik: Fregatten der "Baden-Württemberg"-Klasse (https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/seesysteme-bundeswehr/baden-wuerttemberg-klasse-f125-fregatten)Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressearbeitTel.: +49 (0)381 802 51521/ 51522/ 51524E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6318195