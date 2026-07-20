Die Oracle-Aktie kommt weiterhin nicht zur Ruhe und markiert inzwischen neue Jahrestiefs. Mein Kollege Rudolf Schneider hat sich heute bereits mit der fundamentalen Situation und der Frage beschäftigt, ob sich nach der massiven Kurshalbierung inzwischen ein Einstieg anbietet. Aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage jedenfalls angespannt, denn die jüngste Talfahrt hat weitere wichtige Unterstützungen aus dem Weg geräumt. Die Verkäufer bleiben am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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